Шелестюк: Лопес не дал ничего сделать Ломаченко

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) озвучил свои причины неудачи Ломаченко в главном бою в карьере.

"Васе надо было давить с первого раунда, накидывать комбинации. Они думали, что возьмут Лопеса голыми руками.

Ломаченко больше мешало то, что он не боксировал 14 месяцев, и то, что соперник не дал ему ничего сделать. И из одного из лучших на планете Вася выглядел просто как хороший боксер. Это заслуга Лопеса, его команды и папы", - сказал Шелестюк на своем канале на YouTube.