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Шелестюк: Лопес не дал ничего сделать Ломаченко

Бокс
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Мнение профессионала

Шелестюк: Лопес не дал ничего сделать Ломаченко
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) озвучил свои причины неудачи Ломаченко в главном бою в карьере.

"Васе надо было давить с первого раунда, накидывать комбинации. Они думали, что возьмут Лопеса голыми руками.

Ломаченко больше мешало то, что он не боксировал 14 месяцев, и то, что соперник не дал ему ничего сделать. И из одного из лучших на планете Вася выглядел просто как хороший боксер. Это заслуга Лопеса, его команды и папы", - сказал Шелестюк на своем канале на YouTube.

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В статье: Василий Ломаченко Тарас Шелестюк Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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