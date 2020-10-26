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Шелестюк: Лопес не дал ничего сделать Ломаченко
Мнение профессионала
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) озвучил свои причины неудачи Ломаченко в главном бою в карьере.
"Васе надо было давить с первого раунда, накидывать комбинации. Они думали, что возьмут Лопеса голыми руками.
Ломаченко больше мешало то, что он не боксировал 14 месяцев, и то, что соперник не дал ему ничего сделать. И из одного из лучших на планете Вася выглядел просто как хороший боксер. Это заслуга Лопеса, его команды и папы", - сказал Шелестюк на своем канале на YouTube.
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