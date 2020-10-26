Фьюри проведет бой с нокаутером из Канады

Промоутерская компания MTK Global официально объявила, что 5 декабря в Лондоне чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) проведет бой с Саймоном Кином (19-1, 18 КО), которому принадлежит пояс WBC International Silver.

31-летний Кин 18 из 19 победных боев завершил нокаутом. Свою самую статусную победу канадец отпраздновал в конце 2019 года, когда досрочно прошел экс-чемпиона WBO Сергея Ляховича.

В бою с Кином Фьюри проведет первую защиту титула WBC. Зеленый ремень боксер из Манчестера завоевал в начале 2020 года после победы нокаутом над Деонтеем Уайлдером.

Ранее СМИ сообщали, что соперником Тайсона Фьюри по ближайшему бою станет Карлос Такам или Агит Кабайел.