Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри проведет бой с нокаутером из Канады
Соперник известен в очень узких кругах
Промоутерская компания MTK Global официально объявила, что 5 декабря в Лондоне чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) проведет бой с Саймоном Кином (19-1, 18 КО), которому принадлежит пояс WBC International Silver.
31-летний Кин 18 из 19 победных боев завершил нокаутом. Свою самую статусную победу канадец отпраздновал в конце 2019 года, когда досрочно прошел экс-чемпиона WBO Сергея Ляховича.
В бою с Кином Фьюри проведет первую защиту титула WBC. Зеленый ремень боксер из Манчестера завоевал в начале 2020 года после победы нокаутом над Деонтеем Уайлдером.
Ранее СМИ сообщали, что соперником Тайсона Фьюри по ближайшему бою станет Карлос Такам или Агит Кабайел.
Популярное сейчас
- Динамо подтвердило случаи заражения коронавирусом (обновлено)
- Бегущий Черноморец, крадущаяся Волынь, затаившаяся Оболонь - анонс 9-го тура Первой лиги
- Отставка Цецадзе. Вратарь сообщил, что говорил грузинский тренер в раздевалке
- Александр Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры. Фото
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше