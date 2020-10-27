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Арум исключил реванш Ломаченко и Лопеса

Бокс
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Вот это поворот

Арум исключил реванш Ломаченко и Лопеса
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) две недели назад в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел сенсационное поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

В контракте на бой не был прописан реванш – украинец заинтересован в том, чтобы вернуть свои титулы, но Лопес не хочет выходить на второй бой.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объявил, что Лопес вернется на ринг не ранее февраля 2021 года, а также назвал потенциальных соперников новой звезды.

Арум перечислил практически всех топ-боксеров легкового дивизиона, но не назвал имя Ломаченко. Это может быть косвенным подтверждением того, что украинец решил не оставаться в весовой категории до 61,2 кг.

Василий Ломаченко после боя с Теофимо Лопесом перенес операцию на правом плече. Он сможет вернуться к тренировкам в январе-феврале следующего года.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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