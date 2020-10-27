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Хэй: У Чисоры идеальный стиль, чтобы месить Усика у канатов

Бокс
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Дэвид нахваливает своего подопечного

Хэй: У Чисоры идеальный стиль, чтобы месить Усика у канатов
Новина українською

Дерек Чисора (32-9, 23 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО) проведут бой 31 октября в Лондоне на Уэмбли.

"Немногие дают Чисоре шансы на успех. Но тот мужик, которого мы увидим в ринге, будет совсем другим. Отличным от того, какого мы видели ранее.

Чисора дерется с парнем, который был одним из лучших крузеров в истории. Для Чисоры это серьезный барьер. Но он положит на колени Усику нечто такое, чего тот еще не видывал.

Усик провел пока лишь один бой в супертяжах, и я не считаю, что он там круто выглядел. У Чисоры идеальный стиль, чтобы загонять его на канаты и месить там что есть дури. Усик сейчас на первой строке в рейтинге WBO. Если Чисора его победит, то будет стучать в дверь Джошуа", - сказал Хэй.

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В статье: Александр Усик Дэвид Хэй Дерек Чисора
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Источник:
Vringe.com

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