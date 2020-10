Тайсон и Джонс разыграют специальный пояс WBC

Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября проведут 8-раундовый выставочный бой.

Хотя изначально предполагалось, что поединок пройдет без объявления победителя, на кону в бою Тайсона и Джонса будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.

Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.



They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9