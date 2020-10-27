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Тайсон и Джонс разыграют специальный пояс WBC
Особенная мотивация для легенд
Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября проведут 8-раундовый выставочный бой.
Хотя изначально предполагалось, что поединок пройдет без объявления победителя, на кону в бою Тайсона и Джонса будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.
Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.— Ariel Helwani (@arielhelwani) October 26, 2020
They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9
Инсайдер ESPN Ариэль Хельвани сообщает, что судить бой Тайсона и Джонса будут три чемпиона мира. Боксеры будут знать результаты каждого раунда.
Также известно, что перед боем Тайсон и Джонс пройдут допинг-тесты в рамках программы Clean Boxing от WBC и VADA.
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