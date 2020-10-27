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Тайсон и Джонс разыграют специальный пояс WBC

Бокс
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Особенная мотивация для легенд

Тайсон и Джонс разыграют специальный пояс WBC
Новина українською

Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября проведут 8-раундовый выставочный бой.

Хотя изначально предполагалось, что поединок пройдет без объявления победителя, на кону в бою Тайсона и Джонса будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.

Инсайдер ESPN Ариэль Хельвани сообщает, что судить бой Тайсона и Джонса будут три чемпиона мира. Боксеры будут знать результаты каждого раунда.

Также известно, что перед боем Тайсон и Джонс пройдут допинг-тесты в рамках программы Clean Boxing от WBC и VADA.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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