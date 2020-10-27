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Усик хорош и в дартсе! Выбил "яблочко" с первого броска. ВИДЕО
Украинец не перестает удивлять
Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
Пока же Усик не думает о бое, а активно знакомиться с британской культурой. Дартс – её неотъемлемая часть. И Усик показал, что не затерялся бы среди профессиональных метателей дротиков.
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