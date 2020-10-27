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Джокович превзошел рекорд Надаля в рейтинге АТР

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Серб снова переписал историю тенниса

Джокович превзошел рекорд Надаля в рейтинге АТР
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Новак Джокович начал 69-ю неделю в статусе первой ракетки мира после достижения 30-летия. По этому показателю серб вышел на чистое первое место, опередив Рафаэля Надаля.

Всего в истории тенниса только пять теннисистов после 30-летнего юбилея продержались на вершине рейтинга АТР более 20 недель.

Новак Джокович в 2020 году выиграл Australian Open, но после возобновления сезона из-за дисквалификации выбыл с US Open, а на Ролан Гаррос в финале разгромно проиграл Рафаэлю Надалю.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Надаль провел 800 недель подряд в топ-50 рейтинга АТР.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль рейтинг АТР
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