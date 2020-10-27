Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович превзошел рекорд Надаля в рейтинге АТР
Серб снова переписал историю тенниса
Новак Джокович начал 69-ю неделю в статусе первой ракетки мира после достижения 30-летия. По этому показателю серб вышел на чистое первое место, опередив Рафаэля Надаля.
Всего в истории тенниса только пять теннисистов после 30-летнего юбилея продержались на вершине рейтинга АТР более 20 недель.
???? Tenistas con más semanas en el No.1 del ATP Ranking desde que cumplieron 30 años (1973-2020):— MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) October 26, 2020
69 ???????? NOVAK DJOKOVIC
68 ???????? Rafa Nadal
33 ???????? Andre Agassi
25 ???????? Roger Federer
23 ???????????????? Ivan Lendl
17 ???????? Jimmy Connors
14 ???????? Andy Murray
Новак Джокович в 2020 году выиграл Australian Open, но после возобновления сезона из-за дисквалификации выбыл с US Open, а на Ролан Гаррос в финале разгромно проиграл Рафаэлю Надалю.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Жеребьевка 1/8 Кубка Украины. Заря едет в Чернигов, Александрия - в Закарпатье
- Уходить или остаться - Александр Зинченко на распутье. Подкаст Халат Милевского: выпуск №5
- COVID-19 в Динамо, сюрпризы ПФЛ и перестрелка Милана и Ромы. Главные новости от 26 октября
- Чисора изобразил Усика в виде Джокера, получилось ну очень красиво. Фото
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше