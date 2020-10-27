Джокович превзошел рекорд Надаля в рейтинге АТР

Новак Джокович начал 69-ю неделю в статусе первой ракетки мира после достижения 30-летия. По этому показателю серб вышел на чистое первое место, опередив Рафаэля Надаля.

Всего в истории тенниса только пять теннисистов после 30-летнего юбилея продержались на вершине рейтинга АТР более 20 недель.

???? Tenistas con más semanas en el No.1 del ATP Ranking desde que cumplieron 30 años (1973-2020):



69 ???????? NOVAK DJOKOVIC

68 ???????? Rafa Nadal

33 ???????? Andre Agassi

25 ???????? Roger Federer

23 ???????????????? Ivan Lendl

17 ???????? Jimmy Connors

14 ???????? Andy Murray — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) October 26, 2020

Новак Джокович в 2020 году выиграл Australian Open, но после возобновления сезона из-за дисквалификации выбыл с US Open, а на Ролан Гаррос в финале разгромно проиграл Рафаэлю Надалю.