Чисора поставил Усика выше Кличко и Фьюри

Дерек Чисора (32-9, 23 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО) выяснят отношения 31 октября в Лондоне на Уэмбли.

Чисора, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри и Дэвидом Хэем, назвал украинца лучшим среди тех, с кем ему приходилось сталкиваться на ринге.

"Считаю Усика топовым бойцом, лучшим из тех, с кем я когда-либо выходил на ринг. А все потому, что он обладает отличной работой ног, ловкостью и отменной точностью ударов. Двигается он просто здорово. И было очень непросто найти спарринг-партнеров, которые могли бы его копировать.

Как остановить его движения? Да, это будет очень непросто. Подобраться к нему будет той еще задачкой. Но у меня нет другого варианта. Мне придется это сделать", - сказал британец.