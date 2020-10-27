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Усик: Главные болельщики ждут меня дома

Бокс
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Отсутствие зрителей – не проблема для украинца

Усик: Главные болельщики ждут меня дома
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

"В любителях я много раз боксировал в местах, где не было никого, кроме судей и еще 10 других людей. Я тогда отдавался на 100%.

Мне не нужно, чтобы меня заводили болельщики, поскольку меня заводит работа в ринге. Мои главные болельщики ждут меня дома: это жена, дети, родители, близкие люди, родственники. Я чувствую их поддержку даже на расстоянии и мне не нужно, чтобы меня поддерживали 20 тысяч зрителей. Я – игрок. Я даже играю вслепую", - сказал украинец в интервью YouTube-каналу промоутерской компании Matchroom Boxing.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Чисора поставил Усика выше Кличко и Фьюри.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Источник:
Xsport.ua

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