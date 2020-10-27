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Чисора опубликовал в Instagram смешной ролик с погоней за Усиком
У британца полный порядок с чувством юмора
Дерек Чисора (32-9, 23 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО) проведут бой 31 октября в Лондоне на Уэмбли. Это будет второй поединок украинца в рамках супертяжелого веса.
Чисора подогревает интерес к бою с помощью своей страницы в Instagram. Британец разместил на странице юмористическое видео, в котором помимо Усика нашлось место и его промоутерам – Александру Красюку и Эдди Хирну. Сам Чисора в ролике не один, а со своим звездным менеджером Дэвидом Хэем.
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