Чисора опубликовал в Instagram смешной ролик с погоней за Усиком

Дерек Чисора (32-9, 23 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО) проведут бой 31 октября в Лондоне на Уэмбли. Это будет второй поединок украинца в рамках супертяжелого веса.

Чисора подогревает интерес к бою с помощью своей страницы в Instagram. Британец разместил на странице юмористическое видео, в котором помимо Усика нашлось место и его промоутерам – Александру Красюку и Эдди Хирну. Сам Чисора в ролике не один, а со своим звездным менеджером Дэвидом Хэем.