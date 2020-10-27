Хирн назвал возможную дату боя Джошуа - Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал приблизительные сроки проведения объединительного боя в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа и обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри. При этом функционер подтвердил, что спортсмены проведут две встречи.

"Вероятно, первый бой пройдёт в мае или июне, а второй в ноябре или декабре. Будет жаль, если хотя бы одна из встреч не пройдёт в Великобритании. Мы примем все предложения, из всех уголков мира. Представим их обеим командам. В целом, победит самое привлекательное предложение", — приводит слова Хирна Boxingnews24.

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Напомним, что в нынешнем году боксёры проведут поединки. Энтони Джошуа встретися с Кубратом Пулевым, а Тайсон Фьюри, вероятнее всего, подерётся с Агитом Кабайелом.