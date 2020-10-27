Хэй рассказал о подготовке Чисоры к поединку с Усиком

Менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисора (23-1, 21 КО) Дэвид Хэй заявил, что его подопечный пребывает в лучших кондициях за всю свою карьеру перед поединком с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО). Цитирует Хэя Ringtv.

"Мы все обсуждаем, от еды, которую Дерек ест, до способов, которыми он добирается на тренировки и обратно домой. Это довольно утомительно, но кажется, что оно того стоило, потому что сейчас Чисора в лучшей форме, в какой только мог быть. Я видел его спарринги до боя с Уайтом. Не думаю, что он выиграл хотя бы раунд. Я спрашивал тренера Дона Чарльза, в чем дело, а он отвечал, что такой вот Дерек боец, он активизируется только в ночь боя. Ну а сейчас все иначе. Не думаю, что он проиграл хоть раунд из заключительных тридцати в рамках этой подготовки".

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"Я знаю, что продемонстрированного Дереком в бою с Уайтом и Прайсом недостаточно против Усика. Здесь Чисора обязан быть в стопроцентной версии. Если бы бой с Александром прошел в марте или даже в июле, я бы волновался, но тут все отлично сработало нам на руку. Подготовка продлилась, и в последнее время Дерек все делает идеально. Спарринг-партнеры знали, что получат дополнительную тысячу фунтов стерлингов, если смогу сбить его с ног. Их было пять или шесть, и они сменяли друг друга. Таким образом, каждый из них в свои два раунда выкладывался на максимум, ну а Дерек держал такой темп, в котором, как мы сначала думали, он работать просто не способен…".

Напомним, поединок Усик – Чисора пройдет 31 октября в Великобритании.