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Бронер грубо отказал Редкачу в бое

Бокс
(1 голосов)

Американец резко высказался в адрес Ивана

Бронер грубо отказал Редкачу в бое
Новина українською

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриан Бронер (33-4-1, 24 КО) вернется на ринг в январе 2021 года, но не Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) станет его следующим соперником.

Редкач в последнее время регулярно вызывал Бронера на бой – и звездному американцу это не понравилось.

«Ты не получишь эти денежки, Я же знаю, что это был бы самый прибыльный бой за всю твою карьеру. Fuck you! Я поступлю с тобой так, как когда-то со мной поступил Мейвезер. Не дам тебе заработать эти деньги. Все, бывай», - сказал Бронер.

Редкач в последнем бою в январе текущего года единогласным решением судей проиграл Дэнни Гарсия.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Редкач заработал 200 тысяч долларов на поражении Ломаченко от Лопеса.

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В статье: Эдриен Бронер Иван Редкач
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Источник:
Vringe.com

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