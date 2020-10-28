Бронер грубо отказал Редкачу в бое

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриан Бронер (33-4-1, 24 КО) вернется на ринг в январе 2021 года, но не Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) станет его следующим соперником.

Редкач в последнее время регулярно вызывал Бронера на бой – и звездному американцу это не понравилось.

«Ты не получишь эти денежки, Я же знаю, что это был бы самый прибыльный бой за всю твою карьеру. Fuck you! Я поступлю с тобой так, как когда-то со мной поступил Мейвезер. Не дам тебе заработать эти деньги. Все, бывай», - сказал Бронер.

Редкач в последнем бою в январе текущего года единогласным решением судей проиграл Дэнни Гарсия.