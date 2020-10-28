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Хирн: Чисора на 100% способен победить Усика
Посмотрим, что произойдет на ринге
Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился своим мнением о поединке.
"Чисора в абсолютно лучшей форме в своей жизни. И он покажет вам все в субботу вечером. Если его побьют – так и будет.
Может ли Чисора выиграть? 100%! Он может победить в этом бою. У него есть неустанность, мощь, «движок», крепость, чтобы победить в этом бою. Он андердог в этом поединке – тут без вопросов. И временами он будет пропускать из таких углов, о которых он даже не подозревает. Я не могу дождаться, чтобы посмотреть этот бой.
Бой в эту субботу будет абсолютно захватывающим", - отметил Хирн.
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