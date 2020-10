Пять случаев, когда украинцы приезжали в Великобританию и сносили местных боксеров

Противостояние Украины и Великобритании на ринге не насчитывает и 30 лет, но сколько же за эти годы по-настоящему топовых схваток выдали эти, несомненно, знаковые нации мирового профи-бокса! Сегодня не хочется говорить о неудачах (они и так преследуют украинский бокс в 2020 году), а поэтому акцентируем внимание на тех боях, когда украинцы в статусе визитеров приезжали на Туманный Альбион и оставляли ни с чем местных любимцев.

Тони Беллью – Александр Усик

Когда и где: 10 ноября 2018 года, Манчестер, Manchester Arena

Что на кону: принадлежащие Усику титулы чемпиона мира в тяжелом весе WBC, WBO, IBF, WBA Super и пояс журнала The Ring.

Результат: победа Усика нокаутом в 8-м раунде

Александр Усик сразу же определился со своей следующей целью после триумфального визита в Москву на финальный бой Суперсерии против Мурата Гассиева. Новому абсолютному чемпиону мира в крузервейте был нужен Энтони Джошуа и три его титула в супертяжелом весе.

Но Усик и его промоутеры прекрасно понимали, что без разведки в тыл соперника им не обойтись. Именно поэтому Александр своей последней миссией в тяжелом дивизионе обозначил выездной бой с Тони Беллью, популярность которого в Великобритании после двух побед над Дэвидом Хэем достигла максимального уровня. Беллью был удивлен, услышав свое имя из уст Усика после финала Суперсерии, однако мгновенно согласился на бой. А кто бы не согласился, ведь Александр предлагал своему оппоненту не только хорошую прибавку к пенсии, но и шанс побороться за звание абсолютного чемпиона мира…

…Впрочем, шанс был чисто теоретический. У 35-летнего Беллью не хватило бы здоровья продержаться всю 36-минутную дистанцию против пикового Усика, который с каждым раундом увеличивал обороты, пока не оформил для боксера из Ливерпуля свой, пожалуй, самый зрелищный нокаут в карьере.

Знаете, а ведь Усика в Манчестере пытались ограбить! На момент остановки боя в 8-м раунде украинец проигрывал разделенным решением судей, хотя нанес почти в два раза больше точных ударов.

Тони Беллью после боя с Александром Усиком все правильно понял и оставил попытки продлить свою карьеру, став весьма успешным экспертом на британском телевидении. Усик в неравном бою со здоровьем и коронавирусными обстоятельствами с момента того триумфального вечера в Манчестере провел только один бой в супертяжелом весе, побив в Чикаго малоизвестного Чазза Уизерспуна. Настоящий дебют Александра в хэвивейте пройдет в ближайшую субботу на Уэмбли в бою с Дереком Чисорой.

Люк Кэмпбелл – Василий Ломаченко

Когда и где: 31 августа 2019 года, Лондон, O2 Arena

Что на кону: принадлежащие Ломаченко титулы WBA Super и WBO в легком весе; вакантный титул WBC в легком весе

Результат: победа Ломаченко единогласным решением судей

Василий Ломаченко присутствовал в Манчестере в день боя Усик – Беллью и еще раз оценил шикарную культуру потребления бокса Британии. В Лондоне он выигрывал Олимпийские игры 2012 года, но профессиональный бой – совсем другая история. И другая атмосфера.

В последний день лета 2019 года Лома нырнул в эту атмосферу, прихватив с собой на глубокие воды олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла. Тот конечно пытался апеллировать на свое превосходство в антропометрии, но разница в боксерском мастерстве была настолько ощутимой, что хозяин ринга с трудом дожил до финального гонга.

Повидавшая многое британская публика с восторгом наблюдала, как в 11-м раунде «малыш» Ломаченко устроил жестокую охоту за Кэмпбеллом. Люк принял на свое туловище бесчисленное количество хлестких ударов и таки присел на колено под градом атак Ломы. Украинец был категорически настроен завершить бой нокаутом, но Кэмпбелл собрался на 12-й раунд и не без помощи приемов из борьбы погасил финальный штурм Ломаченко. 119:108, 119:108, 118:109 – так Василий прибрал к своим рукам бесхозный пояс WBC и оказался в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира.

Тогда еще никто не подозревал, что в октябре 2020 года Ломаченко проведет одновременно самый странный и провальный бой в карьере и в один миг потеряет все те титулы, которые таким трудом собирал с момента появления в легком весе в мае 2018-го…

Херби Хайд – Виталий Кличко

Когда и где: 26 июня 1999 года, Лондон, London Arena.

Что на кону: принадлежащий Хайду титул WBO в супертяжелом весе

Результат: победа Кличко нокаутом во втором раунде

Первый из многочисленных титулов братьев Кличко в супертяжелом весе был завоеван именно на Туманном Альбионе. И завоеван он был в классическом для хэвивейта стиле – небитый (24-0) претендент из Украины приехал в Лондон и за четыре минуты закрыл рот местному болтливому чемпиону Херби Хайду (груша для битья, отбивная – британец в отношении Кличко особо слов не подбирал), который в трех предыдущих боях в статусе обладателя титула WBO оформил три нокаута за пять раундов. Впрочем, на ринге нынешний мэр Киева показал, что красивый послужной список Хайда (31-1, 30 КО) слабо соответствовал его настоящему уровню.

Что можно сказать о бое, который продлился два неполных раунда? Стоило Кличко-старшему во втором раунде впервые насадить голову Хайда на акцентированный удар, как чемпион мгновенно оказался в нокдауне. Виталий понимал, что на столь раннем этапе Хайд даже после падения остается опасным – украинец выдержал небольшую паузу, оценил состояние соперника и только потом окончательно прихлопнул его убийственным правым прямым.

В тот вечер Виталий Кличко отправил в историю рекорд самого Майка Тайсона – американец впервые стал чемпионом мира в хэвивейте, проведя на ринге 71 раунд, а Кличко добрался до пояса WBO всего за 53 раунда. История!

