Пять случаев, когда украинцы приезжали в Великобританию и сносили местных боксеров

Противостояние Украины и Великобритании на ринге не насчитывает и 30 лет, но сколько же за эти годы по-настоящему топовых схваток выдали эти, несомненно, знаковые нации мирового профи-бокса! Сегодня не хочется говорить о неудачах (они и так преследуют украинский бокс в 2020 году), а поэтому акцентируем внимание на тех боях, когда украинцы в статусе визитеров приезжали на Туманный Альбион и оставляли ни с чем местных любимцев.

Тони Беллью – Александр Усик

Когда и где: 10 ноября 2018 года, Манчестер, Manchester Arena

Что на кону: принадлежащие Усику титулы чемпиона мира в тяжелом весе WBC, WBO, IBF, WBA Super и пояс журнала The Ring.

Результат: победа Усика нокаутом в 8-м раунде

Александр Усик сразу же определился со своей следующей целью после триумфального визита в Москву на финальный бой Суперсерии против Мурата Гассиева. Новому абсолютному чемпиону мира в крузервейте был нужен Энтони Джошуа и три его титула в супертяжелом весе.

Но Усик и его промоутеры прекрасно понимали, что без разведки в тыл соперника им не обойтись. Именно поэтому Александр своей последней миссией в тяжелом дивизионе обозначил выездной бой с Тони Беллью, популярность которого в Великобритании после двух побед над Дэвидом Хэем достигла максимального уровня. Беллью был удивлен, услышав свое имя из уст Усика после финала Суперсерии, однако мгновенно согласился на бой. А кто бы не согласился, ведь Александр предлагал своему оппоненту не только хорошую прибавку к пенсии, но и шанс побороться за звание абсолютного чемпиона мира…

…Впрочем, шанс был чисто теоретический. У 35-летнего Беллью не хватило бы здоровья продержаться всю 36-минутную дистанцию против пикового Усика, который с каждым раундом увеличивал обороты, пока не оформил для боксера из Ливерпуля свой, пожалуй, самый зрелищный нокаут в карьере.

Знаете, а ведь Усика в Манчестере пытались ограбить! На момент остановки боя в 8-м раунде украинец проигрывал разделенным решением судей, хотя нанес почти в два раза больше точных ударов.

Тони Беллью после боя с Александром Усиком все правильно понял и оставил попытки продлить свою карьеру, став весьма успешным экспертом на британском телевидении. Усик в неравном бою со здоровьем и коронавирусными обстоятельствами с момента того триумфального вечера в Манчестере провел только один бой в супертяжелом весе, побив в Чикаго малоизвестного Чазза Уизерспуна. Настоящий дебют Александра в хэвивейте пройдет в ближайшую субботу на Уэмбли в бою с Дереком Чисорой.

Люк Кэмпбелл – Василий Ломаченко

Когда и где: 31 августа 2019 года, Лондон, O2 Arena

Что на кону: принадлежащие Ломаченко титулы WBA Super и WBO в легком весе; вакантный титул WBC в легком весе

Результат: победа Ломаченко единогласным решением судей

Василий Ломаченко присутствовал в Манчестере в день боя Усик – Беллью и еще раз оценил шикарную культуру потребления бокса Британии. В Лондоне он выигрывал Олимпийские игры 2012 года, но профессиональный бой – совсем другая история. И другая атмосфера.

В последний день лета 2019 года Лома нырнул в эту атмосферу, прихватив с собой на глубокие воды олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла. Тот конечно пытался апеллировать на свое превосходство в антропометрии, но разница в боксерском мастерстве была настолько ощутимой, что хозяин ринга с трудом дожил до финального гонга.

Повидавшая многое британская публика с восторгом наблюдала, как в 11-м раунде «малыш» Ломаченко устроил жестокую охоту за Кэмпбеллом. Люк принял на свое туловище бесчисленное количество хлестких ударов и таки присел на колено под градом атак Ломы. Украинец был категорически настроен завершить бой нокаутом, но Кэмпбелл собрался на 12-й раунд и не без помощи приемов из борьбы погасил финальный штурм Ломаченко. 119:108, 119:108, 118:109 – так Василий прибрал к своим рукам бесхозный пояс WBC и оказался в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира.

Тогда еще никто не подозревал, что в октябре 2020 года Ломаченко проведет одновременно самый странный и провальный бой в карьере и в один миг потеряет все те титулы, которые таким трудом собирал с момента появления в легком весе в мае 2018-го…

Херби Хайд – Виталий Кличко

Когда и где: 26 июня 1999 года, Лондон, London Arena.

Что на кону: принадлежащий Хайду титул WBO в супертяжелом весе

Результат: победа Кличко нокаутом во втором раунде

Первый из многочисленных титулов братьев Кличко в супертяжелом весе был завоеван именно на Туманном Альбионе. И завоеван он был в классическом для хэвивейта стиле – небитый (24-0) претендент из Украины приехал в Лондон и за четыре минуты закрыл рот местному болтливому чемпиону Херби Хайду (груша для битья, отбивная – британец в отношении Кличко особо слов не подбирал), который в трех предыдущих боях в статусе обладателя титула WBO оформил три нокаута за пять раундов. Впрочем, на ринге нынешний мэр Киева показал, что красивый послужной список Хайда (31-1, 30 КО) слабо соответствовал его настоящему уровню.

Что можно сказать о бое, который продлился два неполных раунда? Стоило Кличко-старшему во втором раунде впервые насадить голову Хайда на акцентированный удар, как чемпион мгновенно оказался в нокдауне. Виталий понимал, что на столь раннем этапе Хайд даже после падения остается опасным – украинец выдержал небольшую паузу, оценил состояние соперника и только потом окончательно прихлопнул его убийственным правым прямым.

В тот вечер Виталий Кличко отправил в историю рекорд самого Майка Тайсона – американец впервые стал чемпионом мира в хэвивейте, проведя на ринге 71 раунд, а Кличко добрался до пояса WBO всего за 53 раунда. История!

Vitali Klitschko wins WBO World Heavyweight Championship with a 1999 RD2 victory over Norwich’s Herbie Hide at The #London Arena , Millwall pic.twitter.com/ok9Ddt3nVP — London Boxing History (@LDNBOXHISTORY) November 3, 2017

Виталий Кличко вскоре из-за травмы потеряет титул WBO в обязательной защите против Криса Берда, однако пояс Всемирной боксерской организации позже усилиями Владимира Кличко вернется в семью украинских боксеров. С перерывами так будет продолжаться до осени 2015 года, пока Кличко-младший не отдаст титул в бою с Тайсоном Фьюри.

Рикки Хаттон – Вячеслав Сенченко

Когда и где: 24 ноября 2012 года, Манчестер, Manchester Arena,

Что на кону: ничего, кроме престижа

Результат: победа Сенченко нокаутом в 9-м раунде

Легендарный британский рубака Рикки Хаттон спустя три года после жесткого нокаута во втором раунде от Мэнни Пакьяо решил, что ему по статусу не подобает уходить на пенсию вот так, и объявил о возобновлении карьеры. Наркотики, депрессия, мысли о самоубийстве – в 2012-м Хаттон действительно нуждался в боксе, и нуждался гораздо больше, чем бокс в нем.

Честь разделить ринг с Хаттоном в его попытке камбэка удостоился наш Вячеслав Сенченко, который за 7 месяцев до визита в Манчестер техническим нокаутом проиграл Полу Малиньяджи и расстался с титулом WBA в полусреднем весе. К слову, Хаттон досрочно побеждал Малиньяджи в 2008 году. В общем, «Хитмэн» транзитом через Сенченко рассчитывал выманить Малиньяджи на реванш и снова стать чемпионом мира.

Отличный план, вот только в нем почему-то игнорировалась фигура самого Сенченко и то, что Хаттон три года занимался чем угодно, кроме бокса. Домашние судьи, домашний рефери, позволявший Рикки на грани фола работать в клинче, домашние безумные трибуны – все было за «Хитмэна». Но Сенченко приехал в Манчестер не на убой, а за главным скальпом в своей карьере. И он снял его в 9-м раунде после очередного хлесткого удара по корпусу – в тот момент вся Великобритания поняла, что с Хаттоном покончено раз и навсегда.

Для Вячеслава Сенченко победа над Рикки Хаттоном стала последним большим успехом в карьере. В октябре 2013 года киевлянин в Шеффилде нокаутом проиграл Келлу Бруку и скромно завершил карьеру серией из трех побед в боях перед украинской публикой.

Гэвин Рис – Андрей Котельник

Когда и где: 22 марта 2008 года, Кардифф, International Arena

Что на кону: принадлежащий Рису титул WBA в первом среднем весе

Результат: победа Котельника техническим нокаутом в 12-м раунде

Не только Виталий Кличко приезжал в Великобританию и дерзко забирал титул у местного чемпиона. 12 лет назад аналогичный трюк провернул Андрей Котельник, остановивший в Кардиффе бойца с послужным списком 27-0.

Перед 12-м раундом Котельник без вариантов проигрывал на картах у всех трех судей (103:106, 103:106, 102:107). У львовянина оставался только один вариант – нокаут. Вообще-то Андрея сложно назвать выдающимся панчером (35% досрочных побед скорее говорят об обратном), но в тот день для Котельника все сложилось идеально.

За 40 секунд до финального гонга полуживой Рис, нахватавшись ударов по всем этажам, после толчка Котельника упал на настил ринга – формально это не был нокдаун, но рефери в ринге все прекрасно видел и практически сразу же дал отмашку о завершении боя. Никто не побеждал на Туманном Альбионе так драматично, как Котельник.

До конца карьеры Андрей Котельник провел еще три больших боя – по очкам прошел небитого Маркоса Майдану, но затем единогласным решением судей проиграл небезызвестным Амиру Хану и Девону Александеру.