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Усик: Сам не знаю, чего я боюсь
Слова украинца за несколько дней до боя
Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.
"Я долго ждал этого момента, почти 8 месяцев. Я очень рад быть здесь в отеле, но еще больше буду рад, когда я выйду на ринг и услышу гонг на первый раунд.
Я знаю, что этот большой парень постарается всячески нанести мне увечья, урон. Все думают, что он злой, сумасшедший зверь, но я знаю, что он очень добрый. Он просто так выглядит. Нам просто нужен бокс.
Я не думаю, что это будет самый большой испуг моей жизни. Потому что он не знает моей жизни. Я сам не знаю, чего я боюсь", - сказал Усик в интервью промоутерской компании Matchroom Boxing.
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