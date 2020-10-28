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Чисора о бое с Усиком: Хочу отдать в ринге все

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Британец мотивирует себя перед боем

Чисора о бое с Усиком: Хочу отдать в ринге все
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

"Я пройду Усика. Что бы у него ни было, ему этого не хватит, чтобы меня остановить. То, как я приду за ним, будет просто невероятно. Я просто пройду через него.

Едва ли в хэвивейте есть кто-то сильнее, чем я. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер? Они не сильнее меня. Я сильнее, я хочу этого больше, и вообще я псих.

Меньше всего я хочу разочаровать самого себя. Я хочу отдать в ринге все. Я хочу отдать всего себя, чтобы, повесив перчатки на гвоздь, у меня не было никаких сожалений. Такая вот у меня мотивация", - сказал Чисора.

Ранее UA-Футбол вспоминал пять случаев, когда украинцы приезжали в Великобританию и сносили местных боксеров.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Источник:
Vringe.com

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