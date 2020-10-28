Чисора о бое с Усиком: Хочу отдать в ринге все

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

"Я пройду Усика. Что бы у него ни было, ему этого не хватит, чтобы меня остановить. То, как я приду за ним, будет просто невероятно. Я просто пройду через него.

Едва ли в хэвивейте есть кто-то сильнее, чем я. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер? Они не сильнее меня. Я сильнее, я хочу этого больше, и вообще я псих.

Меньше всего я хочу разочаровать самого себя. Я хочу отдать в ринге все. Я хочу отдать всего себя, чтобы, повесив перчатки на гвоздь, у меня не было никаких сожалений. Такая вот у меня мотивация", - сказал Чисора.