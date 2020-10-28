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Усик: Даже если бы не было рефери и судей я бы все-равно боксировал с Чисорой

Бокс
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Александр жаждет этого боя

Усик: Даже если бы не было рефери и судей я бы все-равно боксировал с Чисорой
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал YouTube-каналу iFL TV о том, тяжело ли ему было согласиться на бой против Дерека Чисоры ((32-9, 23 КО) без зрителей.

"Я очень рад, что бой, дай Бог, состоится в эту субботу. Мне нужен бой, нам с ним нужен бой. Даже если бы не было рефери и судей я бы все-равно боксировал с Дерком".

Напомним, ранее Усик заявил, что Джошуа и Фьюри не смогут уйти от него.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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