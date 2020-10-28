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Усик: Даже если бы не было рефери и судей я бы все-равно боксировал с Чисорой
Александр жаждет этого боя
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал YouTube-каналу iFL TV о том, тяжело ли ему было согласиться на бой против Дерека Чисоры ((32-9, 23 КО) без зрителей.
"Я очень рад, что бой, дай Бог, состоится в эту субботу. Мне нужен бой, нам с ним нужен бой. Даже если бы не было рефери и судей я бы все-равно боксировал с Дерком".
Напомним, ранее
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Источник:XSport.ua
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