Усик: Даже если бы не было рефери и судей я бы все-равно боксировал с Чисорой

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал YouTube-каналу iFL TV о том, тяжело ли ему было согласиться на бой против Дерека Чисоры ((32-9, 23 КО) без зрителей.

"Я очень рад, что бой, дай Бог, состоится в эту субботу. Мне нужен бой, нам с ним нужен бой. Даже если бы не было рефери и судей я бы все-равно боксировал с Дерком".