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Усик – Чисора: что происходит за кулисами боя. ВИДЕО

Бокс
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Усик – Чисора: что происходит за кулисами боя. ВИДЕО
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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