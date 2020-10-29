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Редкач: Русские православные спецслужбы таки научили Ломаченко танцевать чечетку

Бокс
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Иван никак не успокоится

Редкач: Русские православные спецслужбы таки научили Ломаченко танцевать чечетку
Новина українською

Иван Редкач (23-5, 18 КО) в Instagram в очередной раз подколол Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В этот раз Редкач опубликовал вымышленную цитату Лопеса с отсылкой к предыдущим комментариям Ломаченко.

"Ломаченко говорил, что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается, что он немощный карлик, и не сдержал свое слово. Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах. Лом, тебе должно быть стыдно перед двором, в котором тебя учили держать слово. Лом, ты слабак, и не заслуживаешь реванша".

Также Редкач с юмором прокомментировал одну и фотографий боя Ломаченко – Лопес.

"Теофимо Лопес, добро пожаловать в Украину. Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку", - написал боксер.

"Ломаченко говорил что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается что он немощный карлик и не сдержал своё слово! Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах! Лом тебе должно быть стыдно перед двором в котором тебя учили держать слово! Лом ты слабак и не заслуживаешь реванша!" @teofimolopez @teofimolopezsr welcome to Ukraine ???????? «русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечётку»????????????

Публикация от Ivan El Terribel Redkach (@ivan_redkach_11)

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В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес
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