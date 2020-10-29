Редкач: Русские православные спецслужбы таки научили Ломаченко танцевать чечетку

Иван Редкач (23-5, 18 КО) в Instagram в очередной раз подколол Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В этот раз Редкач опубликовал вымышленную цитату Лопеса с отсылкой к предыдущим комментариям Ломаченко.

"Ломаченко говорил, что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается, что он немощный карлик, и не сдержал свое слово. Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах. Лом, тебе должно быть стыдно перед двором, в котором тебя учили держать слово. Лом, ты слабак, и не заслуживаешь реванша".

Также Редкач с юмором прокомментировал одну и фотографий боя Ломаченко – Лопес.

"Теофимо Лопес, добро пожаловать в Украину. Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку", - написал боксер.