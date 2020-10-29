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Джошуа будет просить WBO об отсрочке боя с Усиком

Бокс
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Британец хочет стать абсолютным чемпионом мира

Джошуа будет просить WBO об отсрочке боя с Усиком
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Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на 2021 год запланировал бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), но британцу нужно провести обязательную защиту титула WBO против Александра Усика (17-0, 13 КО).

"Если Усик выиграет свой бой, а Джошуа побьет Пулева, то, по правилам, Энтони должен потом выйти на Усика. Но в случае победы Джошуа направит WBO просьбу: «Я бы хотел сразиться с Фьюри за абсолютное чемпионство». А там уже скажут, да или нет.

Если откажут, то мы обратимся к Усику: «Позволишь ли ты нам подраться с Фьюри, возможно, в апреле?» Я реально хочу, чтобы этот бой был за все пояса.

Джошуа хочет быть абсолютом. Но мы также уважаем статус Усика. Эй-Джей и с ним не прочь подраться: он считает этот вариант прекрасным вызовом себе, а Усика крутым бойцом", - говорит промоутер Усика и Джошуа Эдди Хирн.

Энтони Джошуа вернется на ринг 12 декабря в бою с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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