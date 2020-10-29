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Усик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжах
Усик - Чисора 31.10.2020 года
Уже в эту субботу, 31 октября состоится второй поединок абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в королевском дивизионе супертяжей. Противостоять ему будет мощный британский боец Дерек Чисора (32-9, 23 КО).
Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.
Текстовую трансляцию боя вы сможете посмотреть на сайте UA-Футбол.
В Украине видео-трансляцию боя можно будет просмотреть на медиа-ресурсе MEGOGO. Поединки андеркарта начнутся уже в 20:00.
В США поединок будет транслировать стримингова платформа DAZN, а в Великобритании - телеканал SkySports.
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