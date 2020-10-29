Усик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжах

Уже в эту субботу, 31 октября состоится второй поединок абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в королевском дивизионе супертяжей. Противостоять ему будет мощный британский боец ​​Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию боя вы сможете посмотреть на сайте UA-Футбол.

В Украине видео-трансляцию боя можно будет просмотреть на медиа-ресурсе MEGOGO. Поединки андеркарта начнутся уже в 20:00.

В США поединок будет транслировать стримингова платформа DAZN, а в Великобритании - телеканал SkySports.