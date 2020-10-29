Усик - Чисора: Текстовая онлайн-трансляция поединка украинского и британского супертяжей

Уже в эту субботу, 31.10.2020 в Лондоне на SSE Arena состоится поединок украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и его противника, мощного и опытного британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

UA-Футбол приглашает Вас провести вместе с нами субботний вечер и посмотреть текстовую трансляцию этого супербоя.

Где и когда смотреть бой Усик - Чисора

Что касается букмекеров, то однозначным фаворитом в этом противостоянии является именно украинский спортсмен. Так, по его победу специалисты выставили коэффициент 1,2, а на викторию его оппонента - 6,0.

Текстовая онлайн-трансляция Усик - Чисора: