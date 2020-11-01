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Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция

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(35 голосов)

31.10.2020 бой Усик - Чисора текстовая трансляция

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в эту субботу, 31.10.2020 в Лондоне на SSE Arena состоится поединок украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и его противника, мощного и опытного британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

UA-Футбол приглашает Вас провести вместе с нами субботний вечер и посмотреть текстовую трансляцию этого супербоя.

Смотреть Усик - Чисора видео-онлайн

Что касается букмекеров, то однозначным фаворитом в этом противостоянии является именно украинский спортсмен. Так, по его победу специалисты выставили коэффициент 1,2, а на викторию его оппонента - 6,0.

Текстовая онлайн-трансляция Усик - Чисора:

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей (117-112; 115-113; 115-113). Заслуженная победа украинского боксера.

12 раунд: Все же лучше в концовке был украинец, перебил своего оппонента. Дальше - дело за судьями. Напряженный бой - напряженное ожидание.

11 раунд: В начале - Чисора действует активнее, в конце - Усик абсолютно наилучший. Какие же ровные минуты мы видим сейчас с вами. Последний раунд - надо выложиться.

10 раунд: Усик движется на ногах все еще легко, постреливая легкими ударами, но и Дерек задних не пасет. Пробивает он и по корпусу, и джебами. Равный раунд.

9 раунд: Возрождается Чисора, такое ощущение, что снова задышал он. Усик на отходах, но опять точнее оппонента. Как считают рефери - не ясно.

8 раунд: Напропускал Чисора, ой напропускал. Едва ли устоял он в конце раунда, преимущество украинца все больше.

7 раунд: Чуть не добил украинец своего соперника, не хватило буквально несколько секунд. Хотя по ходу раунда отходил Усик назад, но сумел взорваться в конце.

6 раунд: Усик взял паузу, Чисора косит конюшину на ринге своими руками, так уж он ими машет от уха до уха. Тяжело дышит британец, но сдаваться не будет.

5 раунд: Очень хорошая трех минутка от нашего спортсмена, закидывает он соперника своими выстрелами, проходят и удары тяжелее. Чисора - тяжелое дыхание, иначе не скажешь. Главное не нарваться.

4 раунд: Не удается Саше пока истощить соперника своими атаками, опасные правые крюки закидывает Чисора, иногда они доходят до цели. Украинец полагается на одиночные выстрелы, изматывая оппонента.

3 раунд: Дерек начинает замедлять свои удары, действует все медленнее и медленнее. Усик активен на ногах, хорошо двигается и все чаще попадает, при этом проваливая атаки соперника.

2 раунд: Чисора немного медленнее стал действовать, но все равно очень активен он. Усик в основном работает на отходах, попадает много в голову соперника, но и пропускает, защита дает сбой.

1 раунд: Чисора с первых минут бросился в бой, Александр отступает и много пропускает по корпусу, но пару точных в голову и от украинца влетело. Тяжелая первая трех минутка для нашего соотечественника.

БОЙ НАЧАЛСЯ!!!!

01:07. Оба боксера уже готовы, считанные секунды.

01:03. Александр Усик идет к рингу

01:00. Дерек Чисора выходит на ринг.

00:50. Усик уже готов к выходу в ринг.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 1

00:40. Закончился последний бой андеркарта. Джордж Комбосас победил Ли Селби единогласным решением судей. Дальше - главный бой вечера.

00:20. Энтони Джошуа уже в рингсайде.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 2

00:05. Британец уже в перчатках и готов к бою.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 3

23:50. Бой с тенью.

23:35. Тейпирование рук Александра Усика.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 4

23:30. Еще один поединок андеркарта позади. Саванта Маршалл победила ТКО Анну Рэнкин и стала чемпионкой мира по версии WBO среднем весе. Всего один поединок до главного боя вечера.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 5

23:10. Лив с раздевалки Александра Усика.

22:55. Тейпирование рук Дерека Чисоры.

Nearly time ???? @derekwarchisora #UsykChisora

Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

22:50. Между тем завершился первый из трех главных поединков андеркарта. Томми МакКарти единогласным решением судей победил Билаля Лагуна и стал чемпионом EBU в крузервейте. Далее нас ожидает еще два боя и главный поединок вечера.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 6

22:40. Украинский боксер в своей раздевалке.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 7

22:10. Александр Усик прибыл на место поединка.

22:00. Дерек Чисора прибыл на место боя.

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21:50. Александр Зинченко держит кулаки за Александра Усика.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 9

20:20. А тем временем, трансляция боев андеркарта уже началась. Вот как выглядит арена сегодняшнего противостояния.

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18:40. Сергей Кривцов так же выразил поддержку Александру Усику.

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18:10. Андрей Ярмоленко поддержал своего соотечественника перед боем и подарил ему именную футболку "Вест-Хэма".

18:00. Новые яркие фото от украинца перед поединком.

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17:10. Дерек Чисора:

"Я должен пойти на него. Я не могу отсиживаться и наносить удары. Я должен делать по 3-4 удара. Мне нечего терять, но я приношу шоу. Если бы я сказал, что я собираюсь сделать то или иное, то это было бы ложью. Я иду на войну.

Это будет для него шоком, ведь он недолго в супертяжелом весе. Нужно посмотреть, есть ли у него сила для супертяжелого дивизиона. Когда я попаду по нему, он это узнает."

17:00. Видео для настроения от британского боксера.

14:50. Александр Усик проходит последние медицинские процедуры перед поединком.

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13:30. Комментарий Энтони Джошуа перед поединком Усик - Чисора.

13:10. Официальный постер сегодняшнего боксерского вечера (включая поединки андеркарта).

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13:00. Котировки букмекеров на сегодняшний поединок можно посмотреть по ссылке ниже.

Усик - Чисора букмекеры

12:50. Украинский борец, чемпион мира Жан Беленюк поддержит своего соотечественника в сегодняшнем поединке.

Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция - изображение 17

08:50. Вашему вниманию лучшие моменты с церемонии взвешивания Усик - Чисора.

Эксперты UA-Sport обсудили сильные и слабые стороны обоих боксеров, рассказали о мыслях и прогнозах специалистов и сделали собственное предвидение на итог боя.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Комментарии (5)
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GRaFkiyv (Фриско)
01.11.2020 в 02:07
Нудно. Все произошло так как и ожидалось, выжить в первых 3х раундах а потом набрать очки.
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0
-1
avatar
GOLD-MAN-ANGLO-SAX
31.10.2020 в 23:27
Предположение что бой Усик выиграет на основании того что более техничен чем оппонент. Оппонент может победить за счёт лаки панча который изменит весь расклад матча фактор чего всегда присутствует. Можно будет судить о переходе в новый вес спустя 5-7 бойов, сейчас говорить рано о чем либо.
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+1
0
юрец-700 (Харьков)
31.10.2020 в 23:12
все 3,14дарасы болеют за чисору
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+3
-3
GRaFkiyv (Фриско)
31.10.2020 в 23:05
Делаем ставки: набьют ***ло ватнику в первіх 3х раундах или ждать подсч'та очков .
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+2
-5
royalstas (Вінниця)
31.10.2020 в 22:50
Це так нинче пакети атб виглядають?)
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+1
-1


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