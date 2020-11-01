Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция

Уже в эту субботу, 31.10.2020 в Лондоне на SSE Arena состоится поединок украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и его противника, мощного и опытного британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

UA-Футбол приглашает Вас провести вместе с нами субботний вечер и посмотреть текстовую трансляцию этого супербоя.

Смотреть Усик - Чисора видео-онлайн

Что касается букмекеров, то однозначным фаворитом в этом противостоянии является именно украинский спортсмен. Так, по его победу специалисты выставили коэффициент 1,2, а на викторию его оппонента - 6,0.

Текстовая онлайн-трансляция Усик - Чисора:

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей (117-112; 115-113; 115-113). Заслуженная победа украинского боксера.

12 раунд : Все же лучше в концовке был украинец, перебил своего оппонента. Дальше - дело за судьями. Напряженный бой - напряженное ожидание.

11 раунд : В начале - Чисора действует активнее, в конце - Усик абсолютно наилучший. Какие же ровные минуты мы видим сейчас с вами. Последний раунд - надо выложиться.

10 раунд : Усик движется на ногах все еще легко, постреливая легкими ударами, но и Дерек задних не пасет. Пробивает он и по корпусу, и джебами. Равный раунд.

9 раунд: Возрождается Чисора, такое ощущение, что снова задышал он. Усик на отходах, но опять точнее оппонента. Как считают рефери - не ясно.

8 раунд: Напропускал Чисора, ой напропускал. Едва ли устоял он в конце раунда, преимущество украинца все больше.

7 раунд : Чуть не добил украинец своего соперника, не хватило буквально несколько секунд. Хотя по ходу раунда отходил Усик назад, но сумел взорваться в конце.

6 раунд: Усик взял паузу, Чисора косит конюшину на ринге своими руками, так уж он ими машет от уха до уха. Тяжело дышит британец, но сдаваться не будет.

5 раунд : Очень хорошая трех минутка от нашего спортсмена, закидывает он соперника своими выстрелами, проходят и удары тяжелее. Чисора - тяжелое дыхание, иначе не скажешь. Главное не нарваться.

4 раунд: Не удается Саше пока истощить соперника своими атаками, опасные правые крюки закидывает Чисора, иногда они доходят до цели. Украинец полагается на одиночные выстрелы, изматывая оппонента.

3 раунд : Дерек начинает замедлять свои удары, действует все медленнее и медленнее. Усик активен на ногах, хорошо двигается и все чаще попадает, при этом проваливая атаки соперника.

2 раунд: Чисора немного медленнее стал действовать, но все равно очень активен он. Усик в основном работает на отходах, попадает много в голову соперника, но и пропускает, защита дает сбой.

1 раунд : Чисора с первых минут бросился в бой, Александр отступает и много пропускает по корпусу, но пару точных в голову и от украинца влетело. Тяжелая первая трех минутка для нашего соотечественника.

БОЙ НАЧАЛСЯ!!!!

01:07. Оба боксера уже готовы, считанные секунды.

01:03. Александр Усик идет к рингу

01:00. Дерек Чисора выходит на ринг.

00:50. Усик уже готов к выходу в ринг.

00:40. Закончился последний бой андеркарта. Джордж Комбосас победил Ли Селби единогласным решением судей. Дальше - главный бой вечера.

00:20. Энтони Джошуа уже в рингсайде.

00:05. Британец уже в перчатках и готов к бою.

23:50. Бой с тенью.

23:35. Тейпирование рук Александра Усика.

23:30. Еще один поединок андеркарта позади. Саванта Маршалл победила ТКО Анну Рэнкин и стала чемпионкой мира по версии WBO среднем весе. Всего один поединок до главного боя вечера.

23:10. Лив с раздевалки Александра Усика.

22:55. Тейпирование рук Дерека Чисоры.

22:50. Между тем завершился первый из трех главных поединков андеркарта. Томми МакКарти единогласным решением судей победил Билаля Лагуна и стал чемпионом EBU в крузервейте. Далее нас ожидает еще два боя и главный поединок вечера.

22:40. Украинский боксер в своей раздевалке.

22:10. Александр Усик прибыл на место поединка.

22:00. Дерек Чисора прибыл на место боя.

21:50. Александр Зинченко держит кулаки за Александра Усика.

20:20. А тем временем, трансляция боев андеркарта уже началась. Вот как выглядит арена сегодняшнего противостояния.

18:40. Сергей Кривцов так же выразил поддержку Александру Усику.

18:10. Андрей Ярмоленко поддержал своего соотечественника перед боем и подарил ему именную футболку "Вест-Хэма".

18:00. Новые яркие фото от украинца перед поединком.

17:10. Дерек Чисора:

"Я должен пойти на него. Я не могу отсиживаться и наносить удары. Я должен делать по 3-4 удара. Мне нечего терять, но я приношу шоу. Если бы я сказал, что я собираюсь сделать то или иное, то это было бы ложью. Я иду на войну.

Это будет для него шоком, ведь он недолго в супертяжелом весе. Нужно посмотреть, есть ли у него сила для супертяжелого дивизиона. Когда я попаду по нему, он это узнает."

17:00. Видео для настроения от британского боксера.

14:50. Александр Усик проходит последние медицинские процедуры перед поединком.

13:30. Комментарий Энтони Джошуа перед поединком Усик - Чисора.

13:10. Официальный постер сегодняшнего боксерского вечера (включая поединки андеркарта).

13:00. Котировки букмекеров на сегодняшний поединок можно посмотреть по ссылке ниже.

Усик - Чисора букмекеры

12:50. Украинский борец, чемпион мира Жан Беленюк поддержит своего соотечественника в сегодняшнем поединке.

08:50. Вашему вниманию лучшие моменты с церемонии взвешивания Усик - Чисора.

Эксперты UA-Sport обсудили сильные и слабые стороны обоих боксеров, рассказали о мыслях и прогнозах специалистов и сделали собственное предвидение на итог боя.