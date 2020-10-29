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Усик и Чисора провели дуэль взглядов
Поединок состоится уже совсем скоро
В Лондоне прошла пресс-конференция Александра Усика (17-0, 10 КО) и Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) перед их поединком. После разговоров с журналистами боксеры провели дуэль взглядов.
FACE OFF ???????????? #UsykChisora pic.twitter.com/biGMPe37hs— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 29, 2020
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