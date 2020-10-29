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Усик и Чисора провели дуэль взглядов

Бокс
(1 голосов)

Поединок состоится уже совсем скоро

Усик и Чисора провели дуэль взглядов
Новина українською

В Лондоне прошла пресс-конференция Александра Усика (17-0, 10 КО) и Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) перед их поединком. После разговоров с журналистами боксеры провели дуэль взглядов.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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