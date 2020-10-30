Усик - Чисора: Сильные и слабые стороны боксеров. Котировки букмекеров. Прогноз на бой

Уже в эту субботу, 31 октября состоится второй поединок абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в королевском дивизионе супертяжей. Противостоять ему будет мощный британский боец Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Эксперты UA-Sport обсудили сильные и слабые стороны обоих боксеров, рассказали о мыслях и прогнозах специалистов и сделали собственное предвидение на итог боя.

Текстовая трансляция