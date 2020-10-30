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Усик - Чисора: Сильные и слабые стороны боксеров. Котировки букмекеров. Прогноз на бой

Бокс
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Усик - Чисора 31.10.2020 прогноз на бой

Усик - Чисора: Сильные и слабые стороны боксеров. Котировки букмекеров. Прогноз на бой
UA-Футбол
Новина українською

Уже в эту субботу, 31 октября состоится второй поединок абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в королевском дивизионе супертяжей. Противостоять ему будет мощный британский боец Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Эксперты UA-Sport обсудили сильные и слабые стороны обоих боксеров, рассказали о мыслях и прогнозах специалистов и сделали собственное предвидение на итог боя.

Текстовая трансляция

Где и когда смотреть бой

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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