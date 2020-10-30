Усик стал обладателем именной футболки Вест Хэма

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко перед боем с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) подарил Александру Усику (17-0, 13 КО) футболку своего клуба с любимой цифрой боксера на спине.

Усику не привыкать принимать футбольные презенты перед боями в Великобритании. Перед поединком с Тони Беллью в Манчестере олимпийский чемпион после встречи с Александром Зинченко стал обладателем шарфа Манчестер Сити.

Бой Александр Усик – Дерек Чисора состоится 31 октября в Лондоне на Уэмбли.