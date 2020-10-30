Однажды Усик побывал на бое Чисоры. И был шокирован силой британца. ВИДЕО

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

В июле прошлого года Усик вместе с Василием Ломаченко присутствовал на вечер бокса в Лондоне и лично видел, как Чисора во втором раунде снес с ринга поляка Артура Шпильку. Реакция украинца говорит сама за себя.