Валуев: Усик может побить Чисора техническим нокаутом

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Николай Валуев (50-2, 34 КО) ставит на украинца.

"Очень интересный бой. Это уже второй поединок в карьере Усика в супертяжелом весе. Дерек Чисора давно там прописался, он является натуральным супертяжеловесом.

У боксеров огромная разница в опыте. Я думаю, что именно этот опыт, длина рук и рост сослужат Усику хорошую службу. Тем не менее рубака-парень Дерек Чисора не теряет надежд победить, готовится идти в размен, чего, конечно, Усик ему обязательно не даст.

Это интересный поединок. Очень сложно предположить, как он закончится. Может, техническим нокаутом, потому что все-таки у Чисоры не железная челюсть, а арсенал и многогранность Усика, как по мне, позволят раскрыть не очень сильную защиту Чисоры.

Давайте посмотрим. Это будет очень интересный поединок. Я на стороне Усика", - сказал Валуев.