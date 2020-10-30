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Усик – Чисора: жуткое промо боя в стиле Хэллоуина
В субботу на ринге будет очень жарко
Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.
В день боя весь мир будет отмечать Хэллоуин – по этому поводу аккаунт LomUs в Instagram представил атмосферный анонс мегафайта Усик – Чисора со всеми сопутствующими элементами.
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