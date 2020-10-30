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Как Усик и Чисора обнимались перед пресс-конференцией. ВИДЕО
Дерек уже не тот
Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.
Накануне перед пресс-конференцией Чисора предложил Усику обняться, а украинец не стал возражать.
Поведение Чисоры перед боем с Усиком контрастирует с его предыдущими выходками – британец давал пощечину Виталию Кличко, плевал в лицо Владимиру Кличко и устраивал яркие потасовки с Дэвидом Хэем и Диллианом Уайтом.
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