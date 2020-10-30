Как Усик и Чисора обнимались перед пресс-конференцией. ВИДЕО

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

Накануне перед пресс-конференцией Чисора предложил Усику обняться, а украинец не стал возражать.

Поведение Чисоры перед боем с Усиком контрастирует с его предыдущими выходками – британец давал пощечину Виталию Кличко, плевал в лицо Владимиру Кличко и устраивал яркие потасовки с Дэвидом Хэем и Диллианом Уайтом.