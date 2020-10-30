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Хирн: Надеюсь, Чисора доберется до Усика

Бокс
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У Александра очень заботливый промоутер

Хирн: Надеюсь, Чисора доберется до Усика
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

Британский промоутер Усика Эдди Хирн снова отметился странным комментарием.

"Надеюсь, что Чисора сможет добраться до Усика. И я не хочу смотреть на то, как Усик преподает Дереку урок с 1-го по 6-й раунды. Хочу, чтобы Чисора добрался до Усика уже на старте боя. Хочу, чтобы Александр после 1-2 раундов понял, что будет очень непросто.

Чисора не боится пропущенных ударов. Я уверен, я могу поклясться, что Чисора сделает все, чтобы победить. Тем более, что статус Усика – звание обязательного претендента по линии WBО – будет на кону боя.

Похоже, Чисора набрал нереальную форму. Визуально он никогда прежде не выглядел лучше. Но он – андердог. Хотя бой обещает быть интересным", - сказал Хирн.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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