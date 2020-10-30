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Это было напряженно: Чисора в образе Джокера "наехал" на Усика

Бокс
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Александр не дрогнул

Это было напряженно: Чисора в образе Джокера "наехал" на Усика
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

Чисора на взвешивание перед боем пришел в образе Джокера и с надписью «War» (Война) на груди. Усик перед Хэллоуином решил не выделяться, если конечно не брать во внимание разноцветные носки.

Когда дело дошло до дуэли взглядов, до этого миролюбивый британец, игнорируя социальную дистанцию, явно пытался спровоцировать Усика на ответные действия, но украинец молча справился с давлением.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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