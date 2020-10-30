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Усик рассказал, что Чисора ему шептал во время дуэли взглядов
Ничего особенного
Бой Александр Усик (17-0, 13 КО) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО) состоится 31 октября в Лондоне на Уэмбли.
На церемонии взвешивания Чисора отметился агрессивной выходкой – во время дуэли взглядов он вплотную подошел к Усику и долго что-то ему говорил.
"Он все время повторял: «Я знаю, что ты понимаешь, о чем я говорю».
Потом он повторял: «Война, война, война!».
Взвешивание? Это именно так форма, к которой я стремился. Можно было бы немного больше, но все равно хорошо.
Очень важно сделать хорошее послание в субботу, чтобы мои оппоненты не сомневались во мне.
Люди говорят, что не верят мне. В субботу я сделаю заявление для супертяжелого веса", - приводит слова Усика Sky Sports.
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