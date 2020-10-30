У Чисоры поражения на любой вкус. Что для Дерека приготовил Усик?

Карьера Дерека Чисоры на профессиональном ринге развивалась по классическому сценарию. Британский амбал три года сидел на мешочной диете и набивал послужной список на откровенных ноунеймах, у некоторых из которых за спиной было 95 (!) поражений. На новый уровень оппозиции Чисора вышел в мае 2010 года, когда уже во втором раунде в бою за титул чемпиона Великобритании нокаутировал Дэнни Уильямса – того самого Уильямса, который в 2004 году в поединке с Виталием Кличко за титул WBC четырежды побывал в нокдауне и того самого Уильямса, который за 5 месяцев до боя с украинцем отправил в нокаут стареющую тень Майка Тайсона.

После столь громкого успеха (разумеется, на фоне предыдущих побед) Чисора в реванше еще раз побил когда-то перспективного Сэма Секстона и вышел на Тайсона Фьюри. Это был май 2011 года. С тех пор Дерек так пристрастился к поражениям, что редкий год для него заканчивается без очередного фиаско. Впрочем, это нисколько не мешает «Дел Бою» получать один статусный бой за другим.

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В боксе не так много способов проиграть бой – Дерек Чисора знаком практически с каждым. Британцу не хватает только поражения дисквалификацией – кто знает, возможно, именно это и произойдет в бою с Александром Усиком?

Итак, как же проигрывал Дерек Чисора?

Нокаут: Дэвид Хэй и Диллиан Уайт

У Чисоры есть правило – если он улетает в нокаут, то непременно делает это с максимальной зрелищностью. А как иначе – некрасиво сбить с ног этого 110-килограммового буйвола просто невозможно.

Символично, что первый нокаут в карьере для Дерека организовал его нынешний менеджер Дэвид Хэй. Восемь лет назад Хэй и Чисора раскрутили бой на взаимной ненависти и откровенном презрении – Дерек был неплох в том, что касалось поддерживания конфликта, но в ринге Хэй быстро показал, что не просто так становился чемпионом мира в двух весовых категориях. В концовке пятого раунда Хэй выключил свет Чисоре после второго нокдауна и тут же бросил вызов чемпиону WBC Виталию Кличко. Жаль, что этот многообещающий бой двух игровиков с превосходными рефлексами так и не состоялся.

Перемещаемся в декабрь 2018 года. Чисора очень достойно выглядит в реванше с инертным Диллианом Уайтом и даже лидирует на картах судей перед последними двумя раундами. А затем происходит вот это:

Dillian Whyte KO’s Chisora in the 11th Round with a thunder left hook ???????? #WhyteChisora2 ???????? pic.twitter.com/epxt78h8Lj — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) December 22, 2018

Очень похоже на «лаки-панч», но Чисора сам виноват – на повторе четко видно, как после точного правого хука Дерек на мгновение зазевался и сразу же получил в челюсть убийственный левый от Уайта.

«No mas»: Тайсон Фьюри

Нет сомнений, что Усик в процессе подготовки к бою с Чисорой неоднократно пересматривал именно этот бой, ведь стиль украинца во многом пересекается с тем, что творит в ринге нынешний чемпион WBC Тайсон Фьюри.

Шесть лет назад в реванше с Чисорой будущий обидчик Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера все 10 раундов издевался над неуклюжим Дереком. Фьюри демонстративно переходил на левостороннюю стойку, держал Чисору на джебе и своевременно избегал проблем в клинчах. Тайсон не хотел рисковать своим статусом претендента на бой с Кличко и прагматично работал на судейские записки, даже не думая о том, чтобы в угоду зрителям хотя бы немного увеличить темп и повысить зрелищность боя.

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Чисора выглядел на ринге настолько беспомощным, что в его углу уже после шестого раунда начали задумываться о досрочной остановке поединке. В 10-м раунде Дерек нахватался ударов – и это стало последней каплей для его команды. Окончание боя «Дел Бой» встретил на табурете в стиле многих соперников Василия Ломаченко.

На тоненького: Диллиан Уайт, Кубрат Пулев, Роберт Хелениус, Агит Кабайел

Дереку Чисоре на протяжении всей карьеры не очень везет с судьями – четыре из девяти поражений британца на профи-ринге были очень близкими, если судить по итоговым судейским запискам.

В 2011-м перед боем с Виталием Кличко Чисора в бою с финским здоровяком Робертом Хелениусом стал жертвой домашнего судейства. В том поединке британец выступал в роли агрессора, но так и не смог убедить судей в своей победе – 115:113, 113:115, 113:115. Тем не менее, именно Чисора, а не Хелениус вскоре получил шанс сразиться за титул чемпиона мира, поэтому можно сказать, что конкретно в этом случае справедливость восторжествовала.

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Спустя 5 лет Чисора в Гамбурге еще раз проиграл разделенным решением судей в бою за вакантный титул чемпиона Европы – в этот раз будущему сопернику Энтони Джошуа Кубрату Пулеву (115:113, 112:116, 110:118). Пулев, несмотря на довольно вялую вторую половину боя, переработал Дерека и должен был побеждать единогласно, но судьи в тот день видимо слишком часто отвлекались на ринг-гёрл. Иначе как объяснить такой дикий разброс в записках?

Максимально близким выдалось поражение Чисоры в декабре 2016 года в первом бою с Диллианом Уайтом. По итогам 12-раундовой рубки в Манчестере Дерек проиграл разделенным решением судей (115:114, 114:115, 113:115) в бою, который позднее Sky Sports признал лучшим поединком года. Два огромных парня на протяжении 36 минут молотили друг друга…В общем, это лучше увидеть своими глазами.

Последний шанс стать чемпионом Европы Чисора упустил в ноябре 2017 года, когда в Монте-Карло очередным близким решением судей (114:115, 113:115, 114:114) проиграл проспекту из Германии Агиту Кабайелу. Соперник был вполне по зубам «Дел Бою», вот только он слишком поздно включился и не успел убедить судей в своем превосходстве.

Без шансов на картах судей: Виталий Кличко, Тайсон Фьюри

Чисору в бою с Виталием Кличко в основном помнят за его грязные выходки в отношении украинских чемпионов. А зря – на ринге Дерек был очень неплох, пусть и проиграл с разгромным счетом (110:118, 110:118, 111:119). В бою с 40-летним чемпионом WBC Чисора выбросил почти в два раза меньше ударов, зато по эффективности даже превзошел Кличко. 45% ударов британца дошли до цели против 35% у чемпиона. А по силовым выстрелам Виталий превзошел Дерека всего на 24 попадания. Неплохо, не так ли?

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Первый бой между Чисорой и Фьюри в 2011-м стал большим испытанием для боксера, который спустя 9 лет первым в истории соберет каждый из четырех главных титулов в супертяжелом весе. В те года Фьюри еще не отличался нынешней работой ног и неоднократно подставлялся под массивные «бомбы» Чисоры. Во втором раунде Дерек даже потряс Фьюри и был близок к тому, чтобы развить свою атаку, но Тайсон вовремя собрался и отогнал дерзкого оппонента. Со временем Фьюри адаптировался к агрессивному стилю Чисоры и спокойно перебоксировал его на картах у всех трех судей – 118:111, 117:112, 117:112.