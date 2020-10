У Чисоры поражения на любой вкус. Что для Дерека приготовил Усик?

Карьера Дерека Чисоры на профессиональном ринге развивалась по классическому сценарию. Британский амбал три года сидел на мешочной диете и набивал послужной список на откровенных ноунеймах, у некоторых из которых за спиной было 95 (!) поражений. На новый уровень оппозиции Чисора вышел в мае 2010 года, когда уже во втором раунде в бою за титул чемпиона Великобритании нокаутировал Дэнни Уильямса – того самого Уильямса, который в 2004 году в поединке с Виталием Кличко за титул WBC четырежды побывал в нокдауне и того самого Уильямса, который за 5 месяцев до боя с украинцем отправил в нокаут стареющую тень Майка Тайсона.

После столь громкого успеха (разумеется, на фоне предыдущих побед) Чисора в реванше еще раз побил когда-то перспективного Сэма Секстона и вышел на Тайсона Фьюри. Это был май 2011 года. С тех пор Дерек так пристрастился к поражениям, что редкий год для него заканчивается без очередного фиаско. Впрочем, это нисколько не мешает «Дел Бою» получать один статусный бой за другим.

Усик – Чисора: Сильные и слабые стороны боксеров. Котировки букмекеров. Прогноз на бой

В боксе не так много способов проиграть бой – Дерек Чисора знаком практически с каждым. Британцу не хватает только поражения дисквалификацией – кто знает, возможно, именно это и произойдет в бою с Александром Усиком?

Итак, как же проигрывал Дерек Чисора?

Нокаут: Дэвид Хэй и Диллиан Уайт

У Чисоры есть правило – если он улетает в нокаут, то непременно делает это с максимальной зрелищностью. А как иначе – некрасиво сбить с ног этого 110-килограммового буйвола просто невозможно.

Символично, что первый нокаут в карьере для Дерека организовал его нынешний менеджер Дэвид Хэй. Восемь лет назад Хэй и Чисора раскрутили бой на взаимной ненависти и откровенном презрении – Дерек был неплох в том, что касалось поддерживания конфликта, но в ринге Хэй быстро показал, что не просто так становился чемпионом мира в двух весовых категориях. В концовке пятого раунда Хэй выключил свет Чисоре после второго нокдауна и тут же бросил вызов чемпиону WBC Виталию Кличко. Жаль, что этот многообещающий бой двух игровиков с превосходными рефлексами так и не состоялся.

On This Day in 2012 David Haye knocks out Dereck Chisora. #boxing @KOKINGS4 @ComeBack2Boxing @LDN_BOX pic.twitter.com/omTx69kuuK