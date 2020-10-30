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Тайсон Фьюри написал вторую книгу
Боксер прокомментировал это мотивационной речью
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) представил свою новую книгу, которая называется "The Furious Method. Transform your mind, body and goals".
"Не могу поверить, что написал 2 книги. Все возможно", – написал Тайсон.
I can’t believe I’ve done two books! #Anythingispossible https://t.co/twyH1LSUjK pic.twitter.com/tzXr9F6hXT— TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 30, 2020
Книга доступна по предзаказу на Amazon за 14 фунтов стерлингов в твердой обложке и 9,99 – в мягкой. Релиз книги состоится 12 ноября 2020 года.
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Источник:ua.tribuna
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