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Тайсон Фьюри написал вторую книгу

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Тайсон Фьюри написал вторую книгу
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) представил свою новую книгу, которая называется "The Furious Method. Transform your mind, body and goals".

"Не могу поверить, что написал 2 книги. Все возможно", – написал Тайсон.

Книга доступна по предзаказу на Amazon за 14 фунтов стерлингов в твердой обложке и 9,99 – в мягкой. Релиз книги состоится 12 ноября 2020 года.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
ua.tribuna

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