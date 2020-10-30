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Чисора - о бое с Усиком: Вы будете удивлены увиденным на ринге
Дерек набрал форму
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) рассказал, чего ждет от украинца Александра Усика (27-0, 13 КО) в их поединке, который состоится 31 октября на "Wembley Arena" в Лондоне.
– Я привношу африканский стиль мандинго. Я хочу избить его грубо и жестко. Иду на войну в африканском стиле.
Он выйдет в европейском стиле... Я иду на войну – это все, что я знаю.
– Ты очень уважаешь Александра Усика, а как насчет сегодня?
– Сегодня время войны, время боя. Иду на войну, не пропустите это. Я бы предпочел, чтобы он меня нокаутировал, иначе я ничего не сделал. Я в форме, и вы будете удивлены увиденным на ринге.
Либо я его нокаутирую, либо он сдастся, сидя на табурете, – приводит слова Чисоры Tribuna.
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