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Усик: Беллью мог меня потушить в каждую минуту
Александр вспомнил тот бой
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу SecondsOut поделился воспоминаниями о последнем своем поединке в крузервейте, в котором он победил нокаутом Тони Белью.
"Тони Беллью был очень сконцентрирован на поединке и заряжен. Если бы я расслабился, он мог бы меня потушить в каждую минуту. Но, слава Богу, я был сконцентрирован на этом поединке и завершил его так, как он завершился".
Свой следующий бой Усик проведет против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).
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Источник:XSport.ua
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