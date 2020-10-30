Усик: Беллью мог меня потушить в каждую минуту

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу SecondsOut поделился воспоминаниями о последнем своем поединке в крузервейте, в котором он победил нокаутом Тони Белью.

"Тони Беллью был очень сконцентрирован на поединке и заряжен. Если бы я расслабился, он мог бы меня потушить в каждую минуту. Но, слава Богу, я был сконцентрирован на этом поединке и завершил его так, как он завершился".

Свой следующий бой Усик проведет против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).