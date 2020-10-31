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Александр Усик: Я так живу, я не собираюсь никого развлекать
Комментарий украинца перед боем
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) перед
- Ты очень экстравагантный человек, который развлекает людей в соцсетях. Дерек Чисора - тоже такой парень, как ты сопоставишь ваши способности в этом?
- Я никого не размышляю - это мой образ жизни. Я так живу, я не собираюсь никого развлекать.
Все то, что делаю, я позволяю показывать ровно настолько, насколько я хочу это показывать, - сказал Усик.
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