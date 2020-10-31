Усик - Чисора: Прогнозы и котировки букмекеров

Сегодня, 31 октября в Лондоне на SSE Arena состоится второй бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) в королевском дивизионе. Ему будет противостоять британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Букмекеры дают свои прогнозы на бой. Так, однозначным фаворитом поединка является украинский боксер. По его победу специалисты ставят низкий коэффициент - 1,12, на ничейный результат - 25,0, а на триумф британца - 5,5.

Наиболее вероятным окончанием боя специалисты считают: досрочная победа Усика (1,85), победа Усика по очкам (2,35), досрочная победа Чисоры (7,0).

Ранее мы напоминали где смотреть бой Усик - Чисора