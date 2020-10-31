Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик - Чисора: Прогнозы и котировки букмекеров
Букмекерские ставки Усик - Чисора
Сегодня, 31 октября в Лондоне на SSE Arena состоится второй бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) в королевском дивизионе. Ему будет противостоять британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО).
Букмекеры дают свои прогнозы на бой. Так, однозначным фаворитом поединка является украинский боксер. По его победу специалисты ставят низкий коэффициент - 1,12, на ничейный результат - 25,0, а на триумф британца - 5,5.
Наиболее вероятным окончанием боя специалисты считают: досрочная победа Усика (1,85), победа Усика по очкам (2,35), досрочная победа Чисоры (7,0).
Ранее мы напоминали
Популярное сейчас
- Три очка Шахтера, вратарская проблема Динамо, дебют Папы Гуйе. Главные новости за 30 октября
- Усик - Чисора: Сильные и слабые стороны боксеров. Котировки букмекеров. Прогноз на бой
- И.о. главного тренера Львова: У Цецадзе иногда было по 2 занятия в день. Такой график отменили
- Усик – Чисора: что происходит за кулисами боя. ВИДЕО
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО