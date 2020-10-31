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Александр Усик: Ничто не заставит меня отказаться от боя с Джошуа
Очень серьезное заявление украинского боксера
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что не собирается идти на уступки в вопросе поединка против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует SecondOut:
"Конечно, я буду прессовать Джошуа. Они ничего мне не могут предложить, чтобы я отказался от боя. Пусть вдвоем выходят боксировать" - сказал он.
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