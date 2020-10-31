Усик - Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Смотрите LIVE видео трансляцию боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой на сайте UA-Футбол! Правами на прямую трансляцию поединка в Украине владеет сервис MEGOGO, который и покажет эту игру.

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Это будет второй бой для 33-летнего украинца в тяжёлой весовой категории. В октябре прошлого года Усик побил Чазза Уизерспуна. С тех пор практически 13 месяцев Александр не проводил официальных боёв. У Дерека Чисоры последний бой также был в октябре 2019-го.

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