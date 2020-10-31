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Усик - Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
LIVE со стадиона "Уэмбли"
Смотрите LIVE видео трансляцию боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой на сайте UA-Футбол! Правами на прямую трансляцию поединка в Украине владеет сервис MEGOGO, который и покажет эту игру.
Отметим, что трансляция боя Усик - Чисора платная. За просмотр поединка вам придётся заплатить от 39 грн.
Это будет второй бой для 33-летнего украинца в тяжёлой весовой категории. В октябре прошлого года Усик побил Чазза Уизерспуна. С тех пор практически 13 месяцев Александр не проводил официальных боёв. У Дерека Чисоры последний бой также был в октябре 2019-го.
Если у вас нет возможности увидеть игру, следите за матчем в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.
Если у вас не видно видео выше, откройте плеер с трансляцией по прямой ссылке здесь.
Трансляция этого и других боёв, а также матчей футбольных чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
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