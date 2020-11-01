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Александр Усик уверенно победил Дерека Чисору

Бокс
(1 голосов)

Александру было трудно, но он справился

Александр Усик уверенно победил Дерека Чисору
Новина українською

В ночь на воскресенье, первое ноября, в Лондоне состоялся рейтинговый бой в супертяжелом весе - Александр Усик (17-0, 13 КО) соревновался с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) за право стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.

Британец мощно начал бой и в первом раунде заставил Усика в основном защищаться и «убегать» от размашистых атак. Во втором раунде Усик успокоил Дерека несколькими сериями, и габаритный британец начал терять темп, хотя продолжал бросаться на Александра, выискивая возможность для точного удара.

В третьем раунде Усику наконец стало немного проще. Александр провел неплохую комбинацию «дважды корпуса, боковой в голову», тогда как выстрелы Чисоры основном свистели в воздухе или же натыкались на защиту украинца. Четвертая трехминутка прошла в соревновании джебов. Понятно, что Усик значительно лучше двигался, тогда как Чисора снизил обороты до минимума.

Постепенно Александр начал увеличивать темп передвижения по рингу. Дерек держал центр ринга, ожидая своего шанса. Его размашистые выпады боковыми читались Усиком, при этом атаки украинца хотя и не были мощными, но заметно более точными.

В седьмом раунде Александр Усик был близок к тому, чтобы отправить соперника, по крайней мере, в нокдаун. Украинец хорошо попал в Чисору и того спас только гонг. В восьмом раунде уже Усик откровенно доминировал в ринге и расстреливал Дерека на расстоянии и на встречном курсе. За несколько секунд до перерыва британец снова пропустил слева, но устоял на ногах.

В девятом раунде Чисора, кажется, собрал остатки всех своих сил, однако Усик уже спокойно набивал статистику. Вопрос оставалось только один – удастся ли Александру нокаутировать британца. Хотя после отдыха Чисора вновь подавал признаки жизни до тех пор, пока Усик не включал скорость ног. В 11-м раунде Дерек пытался затянуть Александра в размен, однако украинец вышел из-под давления и раз за разом попадал джебом при попытках британца атаковать.

Наконец в последнем раунде Усик не дал Чисоре шанса на «счастливый удар» - Александр был лучше, хотя и Дерек настойчиво до последнего наступал на украинца. Несмотря на то, что бой проходил «на поле» британца, судьи не могли украсть победу у Александра. Итак, со счетом 117:112, 115:113, 115:113 Александр Усик победил Дерека Чисору и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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