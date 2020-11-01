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Усик - Чисора. Видео обзор боя

Бокс
(1 голосов)

Смотреть видео обзор поединка Александр Усик - Дерек Чисора, бокс, 31 октября 2020

Усик - Чисора. Видео обзор боя
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор боя за право стать претендентом на звание чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Британец заставил украинца защищаться в первых раундах, однако постепенно Александр захватил инициативу и несколько раз был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун. В конце концов, Чисора достоял до финального гонга, однако судьи единогласным решением отдали победу Усику, который теперь является первым претендентом на бой с чемпионом по версии WBO Джошуа.

Супертяжелый вес. Рейтинговый бой

31 октября 2020 Лондон. Арена Уэмбли

Александр Усик (18-0, 13 КО) - Дерек Чисора (32-10, 23 КО)

Оценки судей: 116:112, 115:113, 115:113

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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