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Усик - Чисора. Видео обзор боя
Смотреть видео обзор поединка Александр Усик - Дерек Чисора, бокс, 31 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор боя за право стать претендентом на звание чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Британец заставил украинца защищаться в первых раундах, однако постепенно Александр захватил инициативу и несколько раз был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун. В конце концов, Чисора достоял до финального гонга, однако судьи единогласным решением отдали победу Усику, который теперь является первым претендентом на бой с чемпионом по версии WBO Джошуа.
Супертяжелый вес. Рейтинговый бой
31 октября 2020 Лондон. Арена Уэмбли
Александр Усик (18-0, 13 КО) - Дерек Чисора (32-10, 23 КО)
Оценки судей: 116:112, 115:113, 115:113
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