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Усик после боя с Чисорой: Энтони - привет. Фото

Бокс
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Украинец подкрадывается к Джошуа

Усик после боя с Чисорой: Энтони - привет. Фото
UA-Футбол
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) после победы над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) обратился к чемпиону мира в королевском дивизионе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Энтони - привет" - выкрикнул наш спортсмен прямо с ринга.

Усик после боя с Чисорой: Энтони - привет. Фото - изображение 1Усик после боя с Чисорой: Энтони - привет. Фото - изображение 2

Усик - Чисора: Как это было

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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