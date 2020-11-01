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Чисора угостил Усика бургером после боя. Видео

Бокс
(1 голосов)

Британец очень добрый человек

Чисора угостил Усика бургером после боя. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер Дерек Чисора (32-10, 23 КО) несмотря на поражение от украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) угостил своего соперника бургером после поединка.

Усик - Чисора: Как это было

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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