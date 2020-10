Дерек Чисора: Я на сто процентов выиграл этот бой, сейчас я опустошен

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 КО) после поражения от украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) рассказал, что был уверен в своей победе. Его слова цитирует SkySports:

"Да, на 100 процентов я выиграл этот бой. Я налегал на темп, но судьи видели это по-другому. Я просто разочарован.

Это бой, он делал выстрелы, так каждый может. Я в основном опустошен. Я заставлю Хеймакера (Дэвида Хэя - прим.) Пойти на матч-реванш. Эдди Хирна здесь нет, я бы его перекусил. Я просто опустошен в себе, все оставайтесь спокойны, мы скоро вернемся к привычному состоянию.

Я отдал пару раундов, 100 процентов. Это бокс, должен быть один побежден, один победитель. Я опустошен, ты не понимаешь" - сказал он.

