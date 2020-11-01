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Дерек Чисора: Я на сто процентов выиграл этот бой, сейчас я опустошен
Однако, это не так, Дерек
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 КО) после
"Да, на 100 процентов я выиграл этот бой. Я налегал на темп, но судьи видели это по-другому. Я просто разочарован.
Это бой, он делал выстрелы, так каждый может. Я в основном опустошен. Я заставлю Хеймакера (Дэвида Хэя - прим.) Пойти на матч-реванш. Эдди Хирна здесь нет, я бы его перекусил. Я просто опустошен в себе, все оставайтесь спокойны, мы скоро вернемся к привычному состоянию.
Я отдал пару раундов, 100 процентов. Это бокс, должен быть один побежден, один победитель. Я опустошен, ты не понимаешь" - сказал он.
Chisora felt he deserved victory@DerekWarChisora says he won the fight 100% by applying pressure and landing body shots on Oleksandr Usyk.— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020
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