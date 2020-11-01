Джервонта Дэвис невероятным ударом нокаутировал Санта Круса. Видео

Американский легковес Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) в Сан-Антонио на арене Alamodome победил Лео Санта Круса (37-2-1, 19 КО) и стал обладателем пояса WBA.

Усик - Чисора: Как это было

Дэвис течение всего поединка прессинговал своего соперника, а тот отвечал лишь единичными точными выстрелами. В шестом раунде, зажав Круса у канатов, Джервонта смог провести невероятный апперкот, который снял вопрос о победителе в бою.