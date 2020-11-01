Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джервонта Дэвис невероятным ударом нокаутировал Санта Круса. Видео
Просто молния
Американский легковес Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) в Сан-Антонио на арене Alamodome победил Лео Санта Круса (37-2-1, 19 КО) и стал обладателем пояса WBA.
Дэвис течение всего поединка прессинговал своего соперника, а тот отвечал лишь единичными точными выстрелами. В шестом раунде, зажав Круса у канатов, Джервонта смог провести невероятный апперкот, который снял вопрос о победителе в бою.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александр Усик уверенно победил Дерека Чисору
- Усик - Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Серия А. Лишь ничья Интера без Лукаку, победа Аталанты с ассистом Малиновского
- Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...