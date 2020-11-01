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Александр Усик: Спасибо всем за поддержку, мир любит сильных. Фото
Слова благодарности от украинца
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) после
"Спасибо всем за поддержку !!! Моей семье, команде, близким и каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал !!! Мир Любит Сильных!"
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