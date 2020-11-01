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Александр Усик: Спасибо всем за поддержку, мир любит сильных. Фото

Бокс
(3 голосов)

Слова благодарности от украинца

Александр Усик: Спасибо всем за поддержку, мир любит сильных. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) после победы над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) поблагодарил всех за поддержку. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Усик - Чисора: Как это было

"Спасибо всем за поддержку !!! Моей семье, команде, близким и каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал !!! Мир Любит Сильных!"

Александр Усик: Спасибо всем за поддержку, мир любит сильных. Фото - изображение 1Александр Усик: Спасибо всем за поддержку, мир любит сильных. Фото - изображение 2

Комментарий Усика

Комментарий Чисоры

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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