Александр Усик: Спасибо всем за поддержку, мир любит сильных. Фото

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) после победы над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) поблагодарил всех за поддержку. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Усик - Чисора: Как это было

"Спасибо всем за поддержку !!! Моей семье, команде, близким и каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал !!! Мир Любит Сильных!"

Комментарий Усика