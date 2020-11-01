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Тони Белью: Как по мне, Чисора переиграл Усика, судьи обошлись с ним очень жестко

Бокс
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Комментарий бывшей жертвы украинца

Тони Белью: Как по мне, Чисора переиграл Усика, судьи обошлись с ним очень жестко
UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский боксер Тони Белью прокомментировал итог боя Усик - Чисора. Его слова цитирует TalkSports:

"Никто не жаловался бы, если бы Чисора победил. Вы не можете быть лучшим боксером, получив вдвое больше ударов, чем другой парень.

Как по мне, Чисора переиграл Усика. Судьи обошлись с ним очень жестко", - сказал он.

Комментарий Усика

Комментарий Чисоры

Усик - Чисора: Как это было

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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