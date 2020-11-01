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Тони Белью: Как по мне, Чисора переиграл Усика, судьи обошлись с ним очень жестко
Комментарий бывшей жертвы украинца
Бывший британский боксер Тони Белью прокомментировал
"Никто не жаловался бы, если бы Чисора победил. Вы не можете быть лучшим боксером, получив вдвое больше ударов, чем другой парень.
Как по мне, Чисора переиграл Усика. Судьи обошлись с ним очень жестко", - сказал он.
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