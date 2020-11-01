Тони Белью: Как по мне, Чисора переиграл Усика, судьи обошлись с ним очень жестко

Бывший британский боксер Тони Белью прокомментировал итог боя Усик - Чисора. Его слова цитирует TalkSports:

"Никто не жаловался бы, если бы Чисора победил. Вы не можете быть лучшим боксером, получив вдвое больше ударов, чем другой парень.

Как по мне, Чисора переиграл Усика. Судьи обошлись с ним очень жестко", - сказал он.

Комментарий Усика

Комментарий Чисоры